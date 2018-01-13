سيريانيوز :: تيلرسون والجبير يبحثان مستجدات الأزمة السورية

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ونقلت وسائل اعلام عن تيلرسون قوله, في ايجاز للصحفيين, قبل الاجتماع, ان "هناك عددا من القضايا المهة في المنطقة والتي يتعين مناقشتها وبذل العمل المشترك من اجل التعامل معها", مشددا على الاهمية البالغة لملفي سوريا واليمن لما لهما من تداعيات على استقرار المنطقة".

وتدعم الولايات المتحدة الامريكية و السعودية المعارضة المعتدلة في سوريا, مشددتين على موقفهما الرافض من بقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة.

ويأتي لقاء الجبير وتيلرسون في وقت تشهد عدد من المناطق السورية تصعيدا في العمليات العسكرية لاسيما في الغوطة الشرقية وادلب وحماه, رغم توصل الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي لاتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

سيريانيوز

2018-01-13 07:06:27