تعرض وزير الصحة في "الحكومة المؤقتة" المعارضة محمد فراس الجندي للإصابة, فيما قتل مرافقه , خلال قصف استهدف مدينة معرة النعمان بادلب.

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وذكرت "الحكومة المؤقتة", عبر صفحتها على (فيسبوك), ان سائق وزارة الصحة "حسام المنديل" قتل فيما اصيب "د. محمد فراس الجندي" وزير الصحة بالحكومة المؤقتة إثر قصف الطيران الحربي لمدينة معرة النعمان بأربعة صواريخ.

واشارت الحكومة الى ان ذلك تم بعد عودة فريق "الحكومة المؤقتة" من جولته اليومية في تقديم المساعدات للنازحين من ريفي حماه وادلب في الأسابيع الماضية.

من جهته, دان "الائتلاف الوطني", في بيان عبر موقعه الالكتروني, ما اعتبره "جريمة استهدف موقع الوزير"، وقال إن "هذه الجريمة تأتي في "سياق حملة تصعيدية مستمرة تشنها القوات النظامي والطيران الروسي والعناصر الإيرانية على إدلب والغوطة الشرقية خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأجبرت الآلاف على النزوح".

وحسب بيان الائتلاف , فان استهداف وزير الصحة ومرافقيه "كان متعمداً، وحصل أثناء عودتهم من تنفيذ مهام تتعلق بعملهما".

وتأتي الحادثة بعد أيام على تعرض منزل وزير التعليم العالي في الحكومة عبد العزيز دغيم لقصف من قبل طيران النظامي في ريف ادلب.

وتتصاعد العمليات العسكرية من قصف ومعارك بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في ريف ادلب, عقب شن القوات النظامية هجوما عسكريا متزامنا من ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، بغية التوغّل في ريف إدلب للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي.

يشار الى ان محافظة ادلب تعد من ضمن المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في ايلول الماضي في أستانا.