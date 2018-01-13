أعلنت مصادر معارضة, يوم السبت, أن فصيل مسلح تمكن من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للجيش النظامي في ريف حماه.

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واشارت المصادر, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الى ان فصيل "جيش النصر" أسقط طائرة إستطلاع للقوات النظامية على اطراف بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي بعد استهدافها بالمضادات الأرضية.

وجاءت الحادثة بعدما أعلن فصيل "جيش العزة" المعارض، مطلع الشهر الجاري، عن إسقاط طائرة استطلاع روسية بدون طيار كانت تحلق في أجواء مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي.

وتدور في الفترة الاخيرة معارك عنيفة بين الجيش النظامي وفصائل معارضة مسلحة على محور ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتنتشر في عدد من قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي مسلحين تابعين لتنظيم "جبهة النصرة" ومجموعات مقاتلة أخرى.

يشار الى انه تم خلال سنوات الحرب في سوريا، إعلان جهات معارضة إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية، في حين أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

سيريانيوز