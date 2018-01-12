أصيب, يوم الجمعة, عدة أشخاص بينهم طفلين اثنين جراء سقوط قذائف ورصاص متفجر على حي القيمرية وحي الأمين ومحيط الكنيسة المريمية في دمشق القديمة وضاحية الأسد بريف دمشق و ريف القنيطرة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في قيادة شرطة دمشق ,قوله أن 4 قذائف سقطت على منازل الأهالي في حي القيمرية بمنطقة دمشق القديمة ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأفادت مصادر موالية على مواقع التواصل الاجتماعي, أن طفل أصيب إثر سقوط قذائف على حي الأمين ومحيط الكنيسة المريمية في دمشق القديمة.

ولقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 19 آخرين , الثلاثاء الماضي, نتيجة سقوط قذائف متفجرة على منطقة الشاغور السكنية وحيي باب توما والقصاع.

وفي ضاحية الأسد بريف دمشق, ذكرت المصادر أن القذائف المتفجرة تستمر في السقوط على ضاحية الأسد بحرستا وأطرافها حيث بلغت حصيلة القذائف في اليومين الأخيرين حوالي 227 قذيفة معظمها سقط على أطراف الضاحية.

وأشارت إلى أن القذائف التي سقطت على منازل الأهالي في الضاحية ومصدرها فصائل المعارضة في حرستا, أدت إلى إصابة عدة أشخاص وهم من عائلة وحدة بجروح وهم فاطمة عطية والطفلة زينب علي عيسى /5/ سنوات والطفل بشار علي عيسى /10/ سنوات.

كما أدت القذائف إلى وقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة, بالإضافة إلى سقوط زجاج عدد من نوافذ المنازل و المحلات التجارية جراء ضغط القصف الجوي والمدفعي والصاروخي من الجيش النظامي باتجاه نقاط مقاتلي المعارضة في حرستا وبساتين دوما.

وتعاني منطقة ضاحية الأسد, الخاضعة لسيطرة النظام, منذ أيام من أوضاع أمنية متوترة, إذ تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, وذلك بشكل متزامن مع معارك تدور بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة في محيط حرستا.

وفي ريف القنيطرة الشمالي الشرقي, ذكرت وكالة (سانا) للأنباء, أن طفل أصيب جراء رصاص متفجر أطلقه تنظيم "جبهة النصرة" من رشاش متوسط في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

وأشارت إلى انه تم نقل الطفل الجريح إلى مشفى الشهيد ممدوح اباظة لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم له.

وكانت حي المساكن العمالية في القنيطرة تعرض في 7 من كانون الثاني الجاري, لسقوط قذيفة صاروخية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وسقطت مؤخراً قذائف هاون وصاروخية في عدة مناطق بمدينة القنيطرة, أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

سيريانيوز