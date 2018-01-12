اندلع حريق ضخم، فجر الجمعة، في محطة قطارات نوتنغهام البريطانية، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) ان ثمانية فرق إطفاء عملت على إخماد الحريق، كما توقفت كافة خدمات النقل عبر المحطة جراء النيران.

وبين أحد المسؤولين في فرق الاطفاء، ان "الحريق وقع في الملتقى الرئيسي للمحطة وامتد الى السقف".

ولفتت الى انه تم اخلاء المحطة ريثما تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة عليه.

ونقلت عن مصادر في فرق اطفاء نوتنغهام انه تم وصف الحادث على انه "حريق ضخم".

وأكد مسؤولون في المحطة وخدمة الإطفاء انه لا توجد أي تقارير عن إصابات جراء الحريق، مشيرين الى استعدادهم التام لأي طارئ.

وكانت محطة نوتنغهام خضعت مؤخرا لعملية إعادة تطوير بكلفة بلغت 50 مليون جنيه استرليني، وشملت عملية التطوير جسر ترام جديد، وترميم وتطوير المبنى الأمامي المدرج من الدرجة الثانية من إدوارديان.

يشار إلى ان ليفربول في بريطانيا، شهدت ليلة رأس السنة حريقاً ضخماً دمر عشرات المركبات وأدى لإلغاء عرضاً دولياً للخيول وسط المدينة.

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