بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي، يوم الجمعة، مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف الأوضاع السورية قبيل مؤتمر الحوار الوطني المرتقب في سوتشي اواخر الشهر الجاري.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن "وزيري الخارجية، الروسي والإيراني بحثا هاتفيا الأوضاع في سوريا قبيل مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب انعقاده في سوتشي الروسية".

واضافت الخارجية الروسية "قبيل مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب في سوتشي، استمر تبادل الآراء حول الأوضاع في سوريا مع التركيز على البحث عن سبل التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 برعاية الأمم المتحدة".

وكان الطرفان بحثا يوم الاربعاء خلال لقائهما في موسكو مسألة التحضير لمؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي الروسية .

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

وكانت جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة اعربت عن رفضها مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

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