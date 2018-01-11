واصل باريس سان جيرمان بدايته الجيدة للعام الجديد وزحفه نحو احراز لقب كأس رابطة الاندية الفرنسية المحترفة للمرة الخامسة على التوالي والثامنة في تاريخه، وذلك ببلوغه الدور نصف النهائي بعد فوزه 2-0 على مضيفه اميان.

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وكان فريق المدرب الاسباني اوناي ايمري بدأ 2018 بفوز ساحق على مضيفه رين 6-1 في مستهل حملة دفاعه عن لقب مسابقة الكأس الذي أحرزه في المواسم الثلاثة الأخيرة، ونجح الأربعاء في إضافة فوز ثان ليتحضر بأفضل طريقة لعودة منافسات الدوري بعد انتهاء العطلة الشتوية حيث يحل الأحد ضيفا على نانت.



ويتصدر نادي العاصمة ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن كل من موناكو حامل اللقب وليون الثالث، وما زال ايضا في السباق الأهم المتمثل بدوري ابطال اوروبا حيث تنتظره مواجهة صعبة جدا ضد ريال مدريد الإسباني الذي يلتقيه في 14 الشهر المقبل ذهابا في "سانتياغو برنابيو" قبل استضافة الإياب في 6 اذار.



وخاض سان جيرمان الذي يحقق فوزه الـ18 تواليا في المسابقة (تعود خسارته الأخيرة فيها الى 27 تشرين الثاني 2012 في ربع النهائي ضد سانت اتيان وبركلات الترجيح)، اللقاء بتشكيلة اساسية وكان الأوروغوياني ادينسون كافاني أبرز الغائبين، ما فتح الباب أمام مشاركة الأرجنتيني انخل دي ماريا اساسيا الى جانب البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.



ولحق سان جرمان بموناكو الذي كان أول الفرق المتأهلة الى نصف النهائي الثلاثاء بفوزه على مضيفه نيس 2-1، واكتمل عقد دور الأربعة بتأهل مونبلييه الفائز على مضيفه انجيه بهدف قاتل، ورين الذي حقق فوزا متأخرا ايضا على ضيفه تولوز 4-2.