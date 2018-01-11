لقيت امرأة مصرعها يوم الخميس جراء سقوط قذائف على قرية جبورين بريف حمص.

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وقالت سانا ان مجموعات مسلحة منتشرة في منطقة الحولة استهدفت بعدد من القذائف منازل الاهالي في قرية جبورين شمال مدينة حمص بنحو 19 كم ما تسبب باستشهاد امرأة من أهالي القرية, وذلك في خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر".

ولفتت سانا إلى أن "وحدات من الجيش العاملة في حمص ردت على الاعتداءات بتوجيه ضربات مركزة ودقيقة على أماكن إطلاق القذائف ما أسفر عن تدمير عدة منصات إطلاق قذائف ومدافع هاون متنوعة".

وكانت عدة قذائف سقطت الاربعاء على حي السبيل بمدينة حمص وقرى جبورين وكفرنان واكراد الداسنية بريفها الشمالي ما تسبب بإصابة مدني ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

يشار الى انه تم التوصل الى اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص مطلع آب الماضي تم خرقها مرات عدة.