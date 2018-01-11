الأولمبي السوري يستهل مبارياته بنهائيات آسيا بخسارة أمام نظيره الاسترالي اخبار الرياضة شارك

استهل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مبارياته في نهائيات آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تقام منافساتها في مدينة كونشان الصينية بخسارة 1-3 أمام نظيره الاسترالي .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبدا واضحا تفوق المنتخب الاسترالي في الشوط الأول من حيث التمريرات القصيرة والاختراق وسنحت له فرص عدة ترجم اثنتين منها لهدفين في الدقيقتين 8 و43.



وفي الشوط الثاني تحسن أداء لاعبي منتخبنا فجاروا نظراءهم الاستراليين واستطاع البديل زكريا حنان تسديد كرة ارتطمت بالمدافع الاسترالي ودخلت المرمى معلنة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 53.



ومن هجمة منظمة سجل المنتخب الاسترالي الهدف الثالث عند الدقيقة 77 وفي الدقائق المتبقية اندفع لاعبو منتخبنا نحو المناطق الهجومية لتعديل النتيجة ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الاسترالي بثلاثة أهداف لهدف.



ويلعب في المجموعة ذاتها منتخبا كوريا الجنوبية وفيتنام علما أن منتخبنا سيلتقي في الرابع عشر من الشهر الحالي منتخب كوريا الجنوبية وفي السابع عشر من الشهر نفسه مع فيتنام وكلتاهما عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.



ومثل المنتخب كل من خالد ابراهيم في حراسة المرمى ويوسف الحموي وعبد الله جنيات وفارس ارناؤوط و مؤمن ناجي ومحمد عنز واحمد الاشقر واحمد الاحمد وشادي الحموي ورأفت مهتدي وعبد الرحمن بركات وزكريا حنان. سيريانيوز 2018-01-11 18:52:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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