أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي الخميس، على أهمية تنفيذ اتفاقيات أستانا بشأن سوريا, كما اكدا ضرورة تفعيل جهود العسكريين وأجهزة الأمن في البلدين بهدف محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بشكل فعال.

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وكانت تركيا اعتبرت تقدم الجيش النظامي في ريف ادلب باه انتهاك لاتفاقية خفض التصعيد في ادلب والتي تم الاتفاق عليها في استانا.

وأوضح الكرملين في بيان له أن الرئيسين أشارا، في حديثهما، إلى "أولوية التسوية السياسية في سوريا، وأن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي مطلوب منه مساهمة كبيرة في هذا الشأن".

واختتمت الشهر الماضي الجولة الثامنة من محادثات أستانا حول سوريا، والذي شارك فيه بالإضافة إلى ممثلي الدول الضامنة الثلاث، روسيا، تركيا وإيران، وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية المسلحة برئاسة أحمد طعمة.

وانتهت الجولة ببيان الدول الضامنة الذي تضمن عدة بنود أبرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي نهاية شهر كانون الثاني واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

كما أكد أردوغان وبوتين "ضرورة تكثيف جهود الجيش وأجهزة الأمن لمحاربة الإرهابيين بعد الهجوم على قاعدة حميميم في سوريا".

وأضاف الكرملين "الرئيس الروسي، خلال حديثه مع أردوغان، أشار إلى ضرورة تفعيل جهود العسكريين وأجهزة الأمن لمحاربة الإرهاب، وذلك بعد الهجمات على حميميم".

وتابع "الرئيس الروسي أشار إلى هجمات التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون على القاعدة الروسية في حميميم باستخدام طائرات مسيرة حديثة، لافتا إلى ضرورة تفعيل جهود العسكريين وأجهزة الأمن في البلدين بهدف محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بشكل فعال".

وكانت معلومات متطابقة من مصادر عدة أفادت, يوم السبت, أن طائرات من دون طيار حلقت فوق مطار حميميم العسكري في اللاذقية وان الدفاعات الروسية تصدت لها وأسقطت احدها.

كما تعرضت, يوم الاثنين, قاعدتي حميميم وطرطوس, للاستهداف, في حين اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من احباط الهجوم.