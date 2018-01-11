أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس, أن "روسيا تعرف من نفذ الهجوم بالطائرات المسيرة على القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس بسوريا"، مؤكدا أن "تركيا لا علاقة لها بالحادث".

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وقال بوتين، في حوار أجراه اليوم الخميس مع رؤساء تحرير أبرز صحف روسية، تعليقا على هذا الحادث "لقد تحدثت منذ وقت قليل، قبيل دخولي إلى هذه الغرفة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثنا خلال مكالمتنا هذا الوضع، وأنا على يقين بأن كلا من العسكريين والقيادة والدولة في تركيا لا علاقة لهم بهذا الحادث".

ووصف بوتين مدبري الهجوم، الذي تم تنفيذها انطلاقا من محافظة إدلب الخاضعة للرقابة التركية في إطار اتفاقات مناطق وقف التصعيد، ب ـ"المستفزين"، إلا أنه شدد على أنهم ليسوا أتراكا.

وكانت معلومات متطابقة من مصادر عدة أفادت, يوم السبت, أن طائرات من دون طيار حلقت فوق مطار حميميم العسكري في اللاذقية وان الدفاعات الروسية تصدت لها وأسقطت احدها.

كما تعرضت, يوم الاثنين, قاعدتي حميميم وطرطوس, للاستهداف, في حين اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من احباط الهجوم.

وأوضح الرئيس الروسي أن "مثل هذه العمليات الاستفزازية تهدف إلى تقويض الاتفاقات، التي تم التوصل إليها سابقا"، مضيفا أن الهدف الثاني منها يكمن في تدمير علاقات روسيا مع شركائها في تركيا وإيران.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الثلاثاء, أن طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق سوريا لحظة هجوم الدرونات على قاعدة حميميم العسكرية, وذلك ردا على تصريحات البنتاغون بشان هذا الهجوم.

وكانت هيئة الاركان الروسية قالت في وقت سابق الخميس انها توصلت الى استنتاجات بشان هجوم الدرونات على مطار حميمي منها انه تستحيل صناعة طائرات بدون طيار من هذا النوع محليا, تجميع واستخدام هذه الطائرات يتطلب تدريبا خاصا وخبرة في هذا المجال, والمادة المتفجرة التي استخدمت في الطائرات بدون طيار هي "رباعي نترات خماسي ايريثريتول"

كما تضمنت النتائج, بحسب موقع وزارة الدفاع الروسية, ان المادة المتفجرة المستخدمة في الدرونات ليست محلية الإنتاج، وتنتجها عدة دول، بينها أوكرانيا, وان الطائرات التي هاجمت حميميم حملت عبوات ناسفة محلية الصنع تزن نحو 400 غرام وتحتوي على كرات معدنية.

يشار إلى أن القوات الروسية اتخذت من قاعدة "حميميم" مقراً لها، عقب مباشرتها عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وذلك لتقديم الدعم للجيش النظامي عبر الضربات الجوية المستهدفة لمواقع المسلحين.