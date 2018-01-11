كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية عن نتائج تحليل الطائرات بدون طيار التي استخدمها المسلحون لمهاجمة قاعدة حميميم الروسية في سوريا هذا الاسبوع.

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وتضمنت نتائج الاركان الروسية انه تستحيل صناعة طائرات بدون طيار من هذا النوع محليا, تجميع واستخدام هذه الطائرات يتطلب تدريبا خاصا وخبرة في هذا المجال, والمادة المتفجرة التي استخدمت في الطائرات بدون طيار هي "رباعي نترات خماسي ايريثريتول"

كما تضمنت النتائج, بحسب موقع وزارة الدفاع الروسية, ان المادة المتفجرة المستخدمة في الدرونات ليست محلية الإنتاج، وتنتجها عدة دول، بينها أوكرانيا, وان الطائرات التي هاجمت حميميم حملت عبوات ناسفة محلية الصنع تزن نحو 400 غرام وتحتوي على كرات معدنية.

وبينت نتائج هيئة الاركان الروسية ان الإحداثيات التي تضمنتها برامج التحكم للطائرات التي هاجمت المواقع الروسية، تزيد دقة على تلك التي يمكن الحصول عليها من مصادر مفتوحة, وان الطائرات التي هاجمت حميميم وطرطوس أطلقت من مكان واحد.

وكانت معلومات متطابقة من مصادر عدة أفادت, يوم السبت, أن طائرات من دون طيار حلقت فوق مطار حميميم العسكري في اللاذقية وان الدفاعات الروسية تصدت لها وأسقطت احدها.

كما تعرضت, يوم الاثنين, قاعدتي حميميم وطرطوس, للاستهداف, في حين اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من احباط الهجوم.

يشار إلى أن القوات الروسية اتخذت من قاعدة "حميميم" مقراً لها، عقب مباشرتها عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وذلك لتقديم الدعم للجيش النظامي عبر الضربات الجوية المستهدفة لمواقع المسلحين.