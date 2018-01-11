أعلن مدير مكتب الدفن محمد حمامية, ان المواطن الفقير يتم تامين قبر له من دون تخصيصه به في حال إحضار ورقة من المختار تثبت فقره.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت صحيفة (تشرين) المحلية عن حمامية قوله ان "رسوم دفن الوفية مع وجود القبر حوالي 35 ألف ليرة وفي حال عدم وجود قبر يتم تخصيص الوفية بقبر في مقبرة نجها بتكلفة من 60 إلى 70 ألف ليرة".

وأصدرت محافظة دمشق في ترين الاول الماضي قرارات رفعت من خلالها رسوم دفن الموتى في مقابر المدينة.

واختلفت أسعار أجور المقابر في دمشق بحسب موقعها، حيث حدد القرار, رسم بدل طابقين في مقبرة الدحداح ب150 ألف ليرة سورية, و75 ألف ليرة سورية مقابل التنازل للورثة, و100 ألف للأقارب.

وفي مقبرة باب صغير, تم تحديد رسم بدل طابقين فيها 100 ألف ليرة سورية, و50 ألف ليرة سورية مقابل التنازل للورثة, و75 ألف ليرة سورية للأقارب.

وبالنسبة لمقابر الميدان – الدقاقة – كفرسوسة – المزة – شيخ رسلان – القابون – برزة – جوبر – القدم, تم تحديد أسعار بدل طابقين 75 ألف ليرة سورية, و25 ألف ليرة سورية مقابل التنازل للورثة , و25 ألف للأقارب.

وفي مقابر ركن الدين – مهاجرين, تم تحديد أسعار بدل طابقين 50 ألف ليرة سورية , و15 ألف ليرة سورية مقابل التنازل للورثة, و 25 ألف للأقارب.

كما طالت القرارات أيضاً المبالغ المترتبة على المعاملات التي تصدر عن مكتب دفن الموتى، بحيث أصبح رسم تخصيص قبر جديد يكلف 5000 ليرة سورية، وتثبيت استحقاق دفن 5000 ليرة سورية، وترميم قبر 2000 ليرة سورية، وتسجيل الوفاة 2000 ليرة سورية، وبيان وفاة 1000 ليرة سورية، وبيان عائدية القبر 1000 ليرة سورية ورخصة حفار 50000 ليرة سورية.

يذكر أن التشييع والدفن وطبع إعلانات النعي وإقامة مجالس عزاء يستلزم الحصول على موافقات أمنية من عدة جهات، كما يشترط على ذوي الميت عدم ذكر سبب الوفاة في حالة مقتله على أيدي النظام، وذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، أما في المناطق الساخنة فإن عمليات التشييع والدفن تتم على عجل ومن دون أي مراسم ولا تكاليف, كما تقام كثير من المقابر الجديدة في الحدائق والأراضي الزراعية .