وعدت شركة "انتل" بتحديث المعالجات المتضررة، والتي تم إنتاجها في السنوات الخمس الماضية خلال الأسبوع الجاري، على أن تنتهي من ذلك بشكل كامل مع نهاية كانون الثاني الحالي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكر موقع Engadget الأمريكي أن "انتل" ملتزمة بالفعل بتحديث 90% من المعالجات المتضررة التي تم إنتاجها في السنوات الخمس الماضية بنهاية هذا الأسبوع.

وبحسب الموقع، فان "إنتل" حتى الآن هي الأكثر تضررا من الثغرات.

ووعد الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"بريان كرزانيتش في معرض CES 2018 ، أن 10% المتبقية ستحصل على الإصلاحات اللازمة بحلول نهاية الشهر.

وأوضح كرزانيتش أن "تأثير هذه التحديثات على الأداء تعتمد على العديد من الأمور المختلفة"، مشيرا إلى ان "المعالجات قد تصبح بطيئة بنسبة تصل إلى 30% نتيجة للإصلاحات، ووعد بأن الشركة ستواصل العمل مع الجهات المختلفة للحد من تأثير الإصلاحات".

وأكد كرزانيتش مجددا أنه لا يوجد دليل على أن الثغرات تم استغلالها لسرقة بيانات العملاء، وقال إن "الشركة تعمل بلا كلل على هذه القضايا لضمان بقائها على هذا النحو".

سيريانيوز