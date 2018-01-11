كشفت شركة ForwardX Robotics الصينية عن حقيبة CX-1 التي تعمل بالطاقة الشمسية وتتبع صاحبها مثل الحيوانات الأليفة المدربة تدريبا جيدا.

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وقال موقع "اليوم السابع" انه خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2018تم الكشف عن الحقيبة الروبوتية التي تم تجهيزها بتقنية التعرف على الوجه التي تتيح للمستخدم فتحها، وتساعدها على تتبعه أينما كان.

وتم تجهيز الحقيبة بسوار ذكى يرتديه المستخدم بيده، لإخطاره إذا حاول شخص ما سرقتها أو ابتعدت عن مسارها بسبب أي مشكلة، وفقاً للموقع، الذي اضاف ان الحقيبة دعمت بأجهزة الاستشعار وأربع عجلات لمساعدة على تجنب العقبات، مع كاميرا بزاوية واسعة 170 درجة وتقنيات لمساعدتها على الوقوف بنفسها.

وتستخدم الحقيبة خوارزمية لتحديد وتتبع صاحبها بدقة في الوقت الحقيقي، كما أنه لديها ميزة فريدة تمكن المستخدمين من السيطرة عليها دون الحاجة إلى الضغط على أي أزرار.

وتحتوى الحقيبة أيضا على بطارية داخلية يمكن استخدامها لشحن الهاتف الذكي الخاص بك، وغيرها من الأدوات.

وليس من الواضح بعد متى وأين تخطط الشركة الصينية المطورة لها إطلاقها.