عرضت SanDisk، نموذجاً أولياً لما يفترض أن يكون أصغر ذاكرة فلاش بسعة 1 تيرا بايت في معرض بمعرض CES .

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وذكر موقع "تقنية بلا حدود" إن نموذج SanDisk، ليس الأعلى سعة، فهي أقل من ذاكرةKingston Data Traveler Ultimate GT سعة 2 تيرا بايت؛ لكنها أقل حجمًا بكثير من وحدة Kingston كبيرة الحجم."

ويعمل نموذج SanDisk مع منافذ USB-C بدلًا من USB 3.0 التقليدية، ما يعني أنه سيمكن استخدامها لنقل البيانات مباشرة من الهاتف بالإضافة للحواسب، بحسب الموقع.

ولفت "تقنية بلا حدود"، ال ان هذه الذاكرة لا تزال مجرد نموذج أولي، ولم يتم الإعلان عن سعر أو تاريخ إصدار محدد لها؛ لكن من المتوقع أن تأتي بسعر باهظ.

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