كشف متحدث رسمي باسم شركة "أبل"، أن الشركة تعمل على إطلاق مزايا جديدة للتحكم الأبوي في نظام التشغيل، لحماية الأطفال من مخاطر الإدمان عند استخدامهم "آيفون".

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وقال موقع "I more" إنه "يتوفر لدى نظام iOS حالياً، آلية لتحكم الأهل بهواتف أبنائهم، بحيث يمكنهم منع تنزيل التطبيقات والأفلام والكتب أو دخول مواقع معينة أو تخزين كلمات المرور وحتى استخدام الانترنت عبر البيانات".

وكان صندوقي استثمار ضخمين يملكان ملياري دولار من أسهم "آبل" قد طالبوا برسالة لهم توفير ميزة في نظام التشغيل لتقييد زمن استخدام الأطفال لهواتف "آيفون" وبالتالي منعهم من الإدمان.

وتتوفر على متجر التطبيقات الكثير من الأدوات والتطبيقات التي تساعد الأهل على التحكم بهواتف أطفالهم ومراقبة كل ما يفعلونه، لكن ما يطلبه المستثمرون هو توفير مزايا ضمن نظام التشغيل نفسه بدون الحاجة لأدوات خارجية.

وسبق أن أعلنت عملاقة الفيديو "يوتيوب" عن تطبيق مخصص للأطفال يعرض نوعية فيديوهات تهمهم بعيداً عن ما قد يجرح مشاعرهم والفيديوهات المسيئة.

سيريانيوز