أعلنت شبكة "فيسبوك" أنها ستقوم بإيقاف مساعدها الرقمي "إم M" بشكل كامل مع حلول 19 كانون الثاني الجاري.

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وقال موقع The Verge.، ان الشركة وخلال عامين ونصف من التطوير، تعلّمت الكثير من الدروس التي تنوي نقلها للاستفادة منها في مشاريع أُخرى تعنى بالذكاء الاصطناعي داخل فيسبوك، إلا أن "إم" سيُغادر فيسبوك مسنجر دون رجعة.

واختبرت "فيسبوك" مساعدها الرقمي مع مجموعة محدودة من المستخدمين، وهو عبارة عن مساعد اعتمد على مزيج من الذكاء الصُنعي وفريق عمل من الموظّفين للإجابة على أسئلة المستخدم، فالخوارزميات تحاول فهم سؤال المستخدم وتعرض مجموعة من الإجابات للموظّف الذي يوافق عليها أو يرفضها لضمان تقديم أفضل تجربة مُمكنة.

وتعمل فيسبوك منذ 2015 على اختبار وتطوير مساعدها الرقمي وتوفير ميّزات مُختلفة في، وذلك رغم انه لم ينتشر بشكل كبير.

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