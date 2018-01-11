أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

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وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار البندورة ولفت والملفوف والفليفلة والشوندر ثباتاً، في حين انخفضت أسعار كل من البطاطا والبصل والزهرة، ليطال الارتفاع أسعار الباذنجان والخيار.

أما أسعار الفواكه مثل التفاح والليمون والبرتقال فلم يطرأ عليها أي تغيير عن النشرة السابقة، بينما انخفض سعر كل الكريفون الماوردي، وارتفع سعر الكرمنتينا.

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