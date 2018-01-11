مواصلاً الهبوط.. غرام الذهب يصل إلى 16700 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

استمر سعر الذهب، يوم الخميس، بالانخفاض عن اخر سعر وصل له وسجل غرام الـ21 قيراط 16700 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصياغة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 16700 ليرة للمبيع، و16600 ليرة للشراء. بينما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14315 ليرة للمبيع، و14215 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب سجل يوم الأربعاء 17 ألف ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-01-11 09:20:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق