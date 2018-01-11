أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف, يوم الخميس, ان الاتصالات الروسية التركية الإيرانية حول سوريا تجري بشكل دائم وعلى كافة المستويات.

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ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بيسكوف قوله للصحفيين ان " تنفيذ الاتفاقيات حول مناطق خفض التصعيد، والانتقال إلى عملية التسوية السياسية، لاسيما التحضير لمؤتمر سوتشي، تتطلب اتصالات دائمة على مختلف المستويات، على مستوى الخبراء وعلى أعلى المستويات وعلى المستويات الأخرى, تعليقاً على استدعاء السفيرين الروسي والإيراني في تركيا.

واستدعت تركيا منذ يومين سفيري روسيا وإيران للاحتجاج على انتهاك حدود منطقة خفض التصعيد في ريف محافظة إدلب من قبل الجيش النظامي .

وجاء تصريح الكرملين بعد يوم على مباحثات اجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف حول مسألة التحضير لمؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي الروسية .

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

وسبق أن أعربت جهات معارضة سورية وفصائل سورية مسلحة عن رفضها مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

ويأتي مؤتمر سوتشي المقرر انعقاده في وقت قريب بعد فشل مفاوضات جنيف 8, والتي عقدت على مرحلتين, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبرعاية اممية, بالتوصل لآي اتفاق أو نتيجة.