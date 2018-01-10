اتهمت المعارضة السورية, يوم الاربعاء, النظام السوري وحلفائه بارتكاب خروقات لاتفاق "خفض التصعيد" من خلال عمليات القصف التي تشهدها ادلب, معتبرا ان هذه الخروقات تعد " انتهاك صارخ للمحاولات الدولية للتهدئة في البلاد", كما طالبت "بفتح تحقيق عاجل وشامل بهذه الجرائم".

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وأوضح وفد قوى "الثورة العسكري" المشارك في مفاوضات أستانا, في بيان, نشرته وكالة (الاناضول), ان الهجمات على ادلب خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين ، وتسببت بتشريدهم خارج مناطق سكناهم، وتدمير المستشفيات والمرافق الحيوية، والهيئات الاغاثية، ومقرات الدفاع المدني".

ودان البيان "العدوان المستمر على الشعب السوري، في مناطق تخفيض التصعيد"، واعتبره " انتهاكا صارخا لكل المحاولات الدولية للتهدئة في سوريا، وصولا الى وقف اطلاق النار الشامل، والتوجه نحو انتقال سياسي".

كما دان البيان "الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم"، داعيا " الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف، لفتح تحقيق عاجل وشامل بهذه الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب والتدخل الفوري لوقف هذه الحملة البربرية ".

وحذر البيان من "تداعيات الهجمات الخطيرة والتي تخدم مصالح النظام السوري وتعمل على عرقلة أي إمكانية لانتقال سياسي سلمي بسوريا".

وتشهد عدة مناطق بريف ادلب منذ الأيام الماضية تصعيد في عمليات القصف, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى, وسط حركة نزوح من الأهالي هربا من العمليات العسكرية.

وتشن القوات النظامية هجوما عسكريا متزامنا من ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، بغية التوغّل في ريف إدلب للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي.

يشار الى ان محافظة ادلب تعد من ضمن المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في ايلول الماضي في أستانا.