قال وزير الداخلية اللواء محمد الشعار يوم الاربعاء، انه سيتم تشكيل لجنة لمعالجة قضايا السجناء قانونيا وحل مشاكلهم في سجن دمشق المركزي.

ونقلت وكالة (سانا) عن وزير الداخلية قوله, خلال زيارته برفقة وزير العدل لسجن دمشق المركزي قوله ان " إدارة السجن حريصة على الاهتمام بالقضايا الخدمية من طعام ولباس وتأمين الخدمات الصحية وكل الامور المتعلقة بالشؤون الانسانية في السجن".

وأضاف وزير الداخلية أنه "ستتم معالجة جميع قضايا السجناء والطلبات المقدمة منهم بدقة وسينظر في كل قضية على حدة سواء بالقضاء أو فيما يتعلق بوزارة الداخلية".

وبين وزير الداخلية أن الغاية من عقوبة السجن "اصلاح السجناء وعودتهم الى المجتمع صالحين ,حيث تكون مدة التوقيف درسا لهم في حياتهم المقبلة".

يشار الى ان إحصائيات قضائية رسمية اعلنت مؤخرا، أن عدد السجناء بلغ حالياً أكثر من 8 آلاف سجين في سجن عدرا من دون أن تحدد طبيعة الجرم، مشيرة الى أن عدد السجناء الذين أخلي سبيلهم في العام الحالي بلغ نحو 14 ألف سجين في دمشق وريفها.