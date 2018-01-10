كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو, يوم الاربعاء, ان هدف بلاده في سوريا هو الحل السياسي وخلق الأرضية لإجراء انتخابات ديمقراطية.

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ونقلت وكالة (الاناضول) عن اوغلو قوله, خلال عرضٍ قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي, ان "تركيا بذلت كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سياسي بسوريا", مذكرًا "بالتعاون مع روسيا لإجلاء المدنيين المحاصرين في حلب، ثم التعاون مع موسكو وطهران في إطار محادثات استانا، وإنشاء مناطق خفض توتر".

و لفت جاويش أوغلو الى وجود عملية يطلق عليها "عملية سوتشي"، مشددًا على "ضرورة اضطلاع العملية المذكورة بمسؤولياتها إزاء وقف انتهاكات النظام ضد الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب".

وكان جاويش اوغلو اتهم امس الحكومة السورية باستهداف مقاتلي المعارضة "المعتدلة" تحت غطاء العملية العسكرية ضد المسلحين بادلب، معتبرة أن ذلك يمكن أن "يقوّض" المحادثات التي تهدف إلى وضع حد للأزمة.

وتشهد الغوطة الشرقية وريف ادلب في الفترة الاخيرة تصعيدا في العمليات العسكرية من قصف ومعارك, اسفرت عن سقوط مدنيين.

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي لاتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.