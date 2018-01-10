بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف, يوم الأربعاء, مسألة التحضير لمؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي الروسية .

ونقلت وسائل اعلام عن لافروف, قوله في مستهل لقائه مع ظريف في موسكو, "لدينا ما نناقشه من مسائل جدول الأعمال الدولي, ونحن في مرحلة حساسة جدا من التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري تنفيذا لمبادرتنا الثلاثية الروسية – الإيرانية – التركية ".

وأضاف أن مؤتمر سوتشي سيسمح بتهيئة الظروف لإنجاح مفاوضات جنيف حول سوريا.

من جانبه, أكد ظريف التزام الجانب الإيراني بالتعاون مع روسيا وتركيا من أجل إيجاد الطريق نحو التسوية السياسية في سوريا خلال مؤتمر سوتشي.

وسبق أن أعربت جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة عن رفضها مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

ويأتي مؤتمر سوتشي المقرر انعقاده في وقت قريب بعد فشل مفاوضات جنيف 8, والتي عقدت على مرحلتين, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبرعاية اممية, بالتوصل لآي اتفاق أو نتيجة.

سيريانيوز