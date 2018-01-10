استدعت وزارة الخارجية التركية, يوم الاربعاء, القائم بأعمال السفارة الأمريكية, احتجاجاً على دعم الولايات المتحدة الامريكية للمقاتلين الاكراد في سوريا.

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ونقلت وسائل اعلام عن مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت القائم بالأعمال الأمريكي "للتعبير عن استيائها من تسليح واشنطن وتدريبها وحدات "حماية الشعب" الكردية في سوريا".

وجاءت الخطوة عقب يوم على استدعاء الحكومة التركية, سفيري روسيا وإيران للاحتجاج على انتهاك حدود منطقة خفض التصعيد في ريف محافظة إدلب من قبل الجيش النظامي .

ودعمت واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

وتطالب تركيا مرارا واشنطن بالالتزام بوعودها فيما يخص الامتناع عن تسليح المقاتلين الاكراد, حيث وجهت سابقا اتهامات للولايات المتحدة بتزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة دعما لمعاركهم ضد تنظيم "داعش" في سوريا, معربة عن قلقها حيال ذلك, واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها.