أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة أن عدد من القتلى والجرحى سقطوا, يوم الأربعاء, جراء انفجار دراجة نارية في حي القصور في محافظة إدلب.

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وقال نشطاء و مصادر معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن الدراجة استهدفت سيارة تابعة لأحد الفصائل المعارضة في المدينة، مشيرين إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى 3 منهم تابعين لـ "هيئة تحرير الشام" وعدد من الجرحى.

ونشر النشطاء صورا للدراجة النارية.. قالوا بأنها الدراجة المفخخة التي انفجرت في حي القصور بإدلب.

ولم تتبن حتى الان اي جهة مسؤوليتها عن وقوع الانفجار في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على تفجير سيارة مفخخة في شارع 30 في إدلب قرب تجمّع مقار وسكن لفصيل "أجناد القوقاز" المتحالف مع "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) سابقاً, ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى مساء 7 كانون الثاني الجاري.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، " جبهة النصرة" سابقاً، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.

وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر تفجيرات، كان آخرها قبل 9 أيام، حينما انفجرت سيارة مفخخة على بوابة سجن ادلب المركزي غرب المدينة، أسفرت عن سقوط 3 جرحى.

سيريانيوز