أعلنت "الحكومة المؤقتة" المعارضة, يوم الاربعاء, عن تعرض منزل وزير التعليم العالي في الحكومة عبد العزيز دغيم لقصف من قبل طيران النظامي في ريف ادلب.

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واشارت "الحكومة المؤقتة" عبر صفحتها على (فيسبوك), الى ان "الطيران الحربي قَصَف عدة منازل و محال تجارية في بلدة جرجناز في ريف إدلب الشرقي ، ومن ضمن تلك المنازل منزل وزير التعليم العالي عبد العزيز دغيم ".

وكانت "الحكومة المؤقتة" المعارضة وصفت, يوم الثلاثاء, الهجمات التي يشهدها ريف ادلب من قبل النظام السوري والطيران الروسي, بأنها "همجية" و "بربرية", محملة سكوت المجتمع الدولي مسؤولية عما يحصل في هذه المحافظة, مطالبة الدول الضامنة بالتحرك لوقف الهجمات.

وتشن القوات النظامية هجوما عسكريا متزامنا من ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، بغية التوغّل في ريف إدلب للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي.

يشار الى ان محافظة ادلب تعد من ضمن المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في ايلول الماضي في أستانا.