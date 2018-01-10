أصيب, يوم الأربعاء, عدد من الأشخاص جراء سقوط قذائف على مدينتي حمص وحماه, بالتزامن مع سقوط عشرات القذائف في مناطق بريف دمشق ودرعا.

وأفادت مصادر مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن قذائف صاروخية سقطت على مدينة محردة بريف حماه ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين.

كما اشارت المصادر الى ان حي السبيل في مدينة حمص تعرض لسقوط قذيفة صاروخية أدت لإصابة مواطنين اثنين وأضرار مادية في المكان.

وتزامن ذلك مع سقوط قذيفة في حي الزهراء بمدينة حمص, بحسب المصادر.

كما سقطت عدد من قذائف الهاون على قرى جبورين وأكراد الداسنية وكفرنان في ريف محافظة حمص, وفقا للمصادر.

وفي المنطقة الجنوبية, ذكرت وكالة (سانا) ان مقاتلي المعارضة المسلحين خرقوا اتفاق وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية عبر استهدافها بـ 3 قذائف صاروخية حي شمال الخط بمدينة درعا.

وفي ريف دمشق, بينت مصادر مؤيدة ان قذيفة صاروخية سقطت على جرمانا وعشرات القذائف المتفجرة استهدفت منطقة مخيم الوافدين و ضاحية الأسد .

وتعرضت عدة مناطق بريف دمشق بشكل شبه يومي لاسيما مخيم الوافدين وضاحية الاسد في الايام الاخيرة لسقوط عشرات القذائف, اسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

وتعاني منطقة ضاحية الأسد, الخاضعة لسيطرة النظام, منذ أيام من أوضاع أمنية متوترة, إذ تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, وذلك بشكل متزامن مع معارك تدور بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة في محيط حرستا.

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .

سيريانيوز