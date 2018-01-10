موناكو يتخطى عقبة نيس ويبلغ نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية اخبار الرياضة شارك

بلغ موناكو وصيف بطل الموسم الماضي، الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بفوزه على جاره نيس 2-1 في دربي "كوت دازور" على ملعب الاخير "اليانز ريفييرا" في الدور ربع النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبكر موناكو بالتسجيل عبر نجمه توماس ليمار في الدقيقة الثالثة، وأدرك نيس التعادل بعد ربع ساعة بواسطة مهاجمه الحسن بليا، قبل ان يسجل المدافع مختار دياخابي هدف الفوز لموناكو في الدقيقة 37.



وكان موناكو خسر نهائي الموسم الماضي امام باريس سان جرمان 1-4.



ويستكمل الدور ربع النهائي، فيلعب رين مع تولوز، وأميان مع باريس سان جيرمان حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الالقاب (7 مرات بينها الاعوام الاربعة الاخيرة)، وأنجيه مع مونبلييه. سيريانيوز 2018-01-10 16:16:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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