ألقت السلطات التركية, يوم الأربعاء, القبض على سوري في مدينة انطاليا, بتهمة “تجارة الأعضاء والأنسجة”.

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واوضح الموقع الإخباري التركي (ستار) ان احدى مشافي انطاليا ابلغت الحكومة التركية بوجود أمر مريب في عملية نقل كلية بين الإبن وأبيه، إلا أن الفحوصات الطبية تبين للمستفى عدم وجود صلة قربة بين الشخصين.

واشار الموقع الاخباري الى ان "الاطباء شكوا أثناء اجراء فحوصات طبية بوجود صلة بين المتبرع بكليته وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاماً, تبين فيما بعد أنه سوري الجنسية على الرغم من إدعاءه بأنه أردني الجنسية، وبين الطرف الثاني وهو رجل أردني كبير في العمر ويبلغ يبلغ من العمر 65 عاماً."

وبعد التحقيقات تبين للسلطات أن الشاب السوري 25 عاماً كان قد أتفق على بيع كليته لرجل أردني بالاتفاق مع إبن الرجل الأردني والذي أعاره هويته وجواز سفره الأردني حيث يوجد شبه بينهما، إلا أن الفحصوصات الطبية كشفت الحقيقة.

وقامت السلطات التركية بالقاء القبض على الثلاثة وتم تحويلهم إلى النيابة العامة بتهمة “تجارة الأعضاء والأنسجة”.

ويعيش أكثر من 2.2 مليون لاجئ سوري في مخيمات حدودية بتركيا، إضافة إلى عشرات آلاف آخرين في مدن تركية، ضمن ظروف معيشية صعبة.