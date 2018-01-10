تأهل أتلتيكو مدريد وفالنسيا إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما جدّد الأول فوزه على ضيفه ليدا اسبورتيو من الدرجة الثالثة 3-صفر وفاز الثاني على ضيفه لاس بالماس 4-0 في إياب الدور ثمن النهائي.

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وكان أتلتيكو مدريد فاز 4-صفر ذهاباً الأسبوع الماضي، فيما تعادل فالنسيا مع لاس بالماس ذهاباً 1-1.



وخاض أتلتيكو مدريد المباراة وسط مدرجات شبه خالية على ملعبه واندا متروبوليتانو وانتظر حتى الدقيقة 57 ليفتتح له الدولي البلجيكي كاراسكو التسجيل مستغلاً تمريرة من دييغو كوستا.



وأضاف الفرنسي كيفن غاميرو الثاني بعدها بـ17 دقيقة بعد مجهود فردي جيد للأرجنتيني كوريا داخل المنطقة، قبل أن يختتم فيتولو التسجيل قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.



وفي المباراة الثانية خطف الأرجنتيني لوسيانو فيتو الأضواء بتسجيله ثلاثة من أهداف فريقه الأربعة.



وسجّل فيتو أهدافه في الدقائق (30 و48 و66) أحدها من قرابة 40 متراً، فيما حمل الهدف الرابع توقيع الصربي ماكسيموفيتش (54).