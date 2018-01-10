عقد "مجلس الرقة المدني", يوم الأربعاء, اجتماعاً, تم من خلاله انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلسين التنفيذي والتشريعي للمدينة.

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وذكرت وسائل اعلام كردية انه "تم التصويت لاختيار الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي وتم انتخاب كل من خالد بركل وناديا الحمادة لاستلام مهام الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي لمدينة الرقة."

وتم تعيين كل من المهندسة “ليلى مصطفى وحسين المهباش كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي وثم اسند إليهم تشكيل اللجان التنفيذية وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

وعقد المجلس المدني للرقة اليوم اجتماعاً موسعاُ حضره أعضاء المجلس بالإضافة لوجهاء وشيوخ من عشائر الرقة.

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" “قسد” , المدعومة أمريكيا, تأسيس "مجلس الرقة" في 19 نيسان 2017 ، تحت شعار “أخوة الشعوب والتعايش ضمانة الأمة الديمقراطية”.

وتشكل "مجلس الرقة المدني", برئاسة مشتركة عربية – كردية لتولي شؤون المحافظة الواقعة شمال البلاد، بعد تحريرها بالكامل من تنظيم "داعش".

وبدأ المجلس المدني في الرقة بتنفيذ خطة عمل تحت عنوان "خطة الاستجابة السريعة"، بهدف إعادة الحياة إلى المدينة، والتي تتمثل بإزالة الألغام ورفع الأنقاض وتفعيل محطات الكهرباء وشبكات المياه والأفران، إلى جانب إتاحة الفرصة للأهالي للبدء بزراعة الأراضي.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), بدعم من التحالف الدولي, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).