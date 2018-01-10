أعلن مصدر عسكري, يوم الاربعاء, ان الجيش النظامي استعاد السيطرة على 24 قرية وبلدة في ريف ادلب الجنوبي وريف حماه الشمالي, من قبضة "جبهة النصرة"

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه, ان الجيش النظامي استعاد من "جبهة النصرة" قرى جب الأبيض ورأس العين والعزيزية والبويدر وكولة البويدر وعقلة البويدر ورسم الجحش والعوجا ورسم البرج وبياعة صغير وبياعة كبير وسرج ورسم مياص ورئيفة وأم تناخ ورسم الخشوف وزافر صغير وزافر كبير ورسم الدبشة وتل سلمو الجنوبي ورسم عابد وأم حريف وأم جورة بريف ادلب الجنوبي".

وتشهد عدة مناطق بريف ادلب منذ الأيام الماضية تصعيد في عمليات القصف, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى, وسط حركة نزوح من الأهالي هربا من العمليات العسكرية, فيما حقق النظامي في الريف الجنوبي الشرقي تقدما وسيطر على عشرات القرى.

وتشن القوات النظامية هجوما عسكريا متزامنا من ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، بغية التوغّل في ريف إدلب للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، " جبهة النصرة" سابقاً، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.

يشار الى ان محافظة ادلب تعد من ضمن المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في ايلول الماضي في أستانا.

وفي حماه, اشار المصدر الى ان الجيش النظامي سيطر على بلدة أم ميال في ريف المحافظة الشمالي, في اطار عملية عسكرية ضد " جبهة النصرة".

وكان الجيش النظامي استعاد امس السيطرة على بلدة الرهجان وقرية الشاكوسية بريف حماة الشمالي الشرقي بعد معارك مع “جبهة النصرة”.

كما تمكن الجيش في الأيام الأخيرة من استعادة السيطرة على بلدات وقرى عطشان والحمدانية والسلومية وأبو عمر والناصرية , وعدد من التلال الإستراتيجية الحاكمة في ريف حماه الشمالي.

وشهدت عدة مناطق في ريف حماة الشرقي والشمالي هجوما شنته القوات النظامية مع القصف العنيف والمكثف على المنطقة، إذ تسعى قوات النظام للسيطرة على الريف الشرقي والوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب.

وتنتشر في عدد من قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي مسلحين تابعين لتنظيم "جبهة النصرة" ومجموعات مقاتلة أخرى..