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نشرة جديدة تسجل انخفاضاً في أسعار الفروج وثباتاً للبيض والشاورما
الاخبار الاقتصادية

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأربعاء, نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض.


 

 

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وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص-  فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعارها أقل من النشرة السابقة .

كما حددت اسعار الشاورما  (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار ثابتة.

أما سعر صحن البيض، فقد انخفض سجل ثباتاً في السعر.

 
2018-01-10 10:04:33
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