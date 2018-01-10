نشرة جديدة تسجل انخفاضاً في أسعار الفروج وثباتاً للبيض والشاورما الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأربعاء, نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعارها أقل من النشرة السابقة . كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار ثابتة. أما سعر صحن البيض، فقد انخفض سجل ثباتاً في السعر.

2018-01-10 10:04:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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