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نشرة جديدة تسجل انخفاضاً في أسعار الفروج وثباتاً للبيض والشاورما
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الاخبار الاقتصادية
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أصدرت
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأربعاء, نشرة جديدة بأسعار
الفروج والشاورما والبيض.
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وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص-
فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعارها أقل من النشرة السابقة .
كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان
الاسعار ثابتة.
أما سعر صحن البيض، فقد انخفض سجل ثباتاً في السعر.
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2018-01-10 10:04:33
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