قال مكتب للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا, يوم الاربعاء, أن الأخير لم يتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي بشأن الأزمة السورية، كما لم يتحدد بعد موعد الجولة المقبلة لمفاوضات جنيف.

وقال مايكل كونتي، القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي، في حديث لوكالة تاس الروسية أن الجولة التاسعة للمفاوضات السورية السورية في جنيف مقررة في الشهر الحالي، إلا أنه أضاف "لم نعلن بعد عن مواعيد (محددة لإجراء جنيف-9)، وينطبق ذلك أيضا على القرار المتعلق بالمشاركة في مؤتمر سوتشي".

وكان رئيس وفد المعارضة السورية، نصر الحريري، قال الثلاثاء أن جولة جنيف الجديدة تقررت في 21 الجاري وستستغرق ثلاثة أيام.

ولم يخرج عن كونتي أي تصريح يؤكد أو ينفي هذا الخبر، واكتفى المسؤول الأممي بالقول إن المواعيد "لم تعلن بعد"، وأضاف أن دي ميستورا متمسك بتصريحاته السابقة التي عبر فيها عن عزمه عقد جنيف-9 "في يناير الحالي".

وانتهت جولة ثامنة من مفاوضات جنيف في 14 كانون الأول، ، وكانت بدأت في 28 تشرين الثاني, فيما اعتبر دي ميستورا تلك الجولة بانها "فرصة كبيرة مهدرة"، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جولة أخرى كانون الثاني إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع النظام السوري على المشاركة.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.