كشف رئيس وفد المعارضة السورية التفاوضي نصر الحريري، يوم الأربعاء، أن المعارضة السورية "لا تستبعد تماما" الذهاب إلى سوتشي.

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ونقلت وسائل إعلام عن الحريري قوله "لم نتلق أي دعوة رسمية ولا نعرف ما هو الهدف الفعلي الذي تسعى إليه روسيا من الدعوة لهذه المحادثات"، مشيراً إلى أن المعارضة السورية "لا تستبعد تماما" الذهاب إلى سوتشي.

وسبق ان أعربت جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة عن رفضها مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

واعتبر الحريري أن تحقيق تقدم في محادثات جنيف المقبلة يجعل لقاء سوتشي بلا فائدة، بقوله "الأمم المتحدة لن تشارك في سوتشي إلا في حال دعمت محادثات روسيا عملية جنيف".

وكان الحريري قال يوم الاثنين خلال لقائه مسؤولين أمميين في نيويورك, أن عملية "سوتشي" حول سوريا في صيغتها الحالية تهدد بتقويض عملية "جنيف".

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

وتابع رئيس وفد المعارضة التفاوضي ان "الأمم المتحدة تبقى الطرف المؤهل أكثر من غيره للإشراف على مساعي التوصل لحل سياسي في سوريا"، منوها بأن الأمم المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في محادثات سوتشي.

ونوه الحريري الى أن وفده ينتظر تسلم دعوة رسمية قريبا للمشاركة في محادثات جنيف، موضحا أن على الأمم المتحدة أن تقدم قريبا تفاصيل حول طريقة وضع الدستور الجديد لسوريا وكيفية إجراء الانتخابات.

وستجري جولة جديدة من المفاوضات حول النزاع السوري في جنيف بإشراف أممي في الـ21 من الشهر الحالي تحت إشراف أممي، وستستمر لثلاثة أيام.

واختتمت الشهر الماضي الجولة الثامنة من محادثات أستانا حول سوريا، والذي شارك فيه بالإضافة إلى ممثلي الدول الضامنة الثلاث، روسيا، تركيا وإيران، وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية المسلحة برئاسة أحمد طعمة.

وانتهت الجولة ببيان الدول الضامنة الذي تضمن عدة بنود أبرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي نهاية شهر كانون الثاني واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام.

سيريانيوز