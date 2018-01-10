سعر الذهب يهبط .. والغرام يسجل 17 ألف ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم الأربعاء، انخفاضاً جديداً، وبلغ معه غرام الـ21 سعر 17 الف ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحدد الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17 ألف ليرة للمبيع، وبـ16900 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14571 ليرة للمبيع، وبـ14471 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الـ21 قيراط سجل يوم الثلاثاء 17300 ليرة. سيريانيوز

2018-01-10 09:15:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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