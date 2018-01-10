قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء, بأنه لا يوجد خطط لعقد قمة ثلاثية لرؤساء تركيا وإيران وروسيا بشأن سوريا.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر اجتماع رؤساء الدول الثلاث الضامنة قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية الشهر الجاري, قال بيسكوف "حتى الآن لا يوجد في جدول المواعيد اتصالات على مستوى عال، لكنكم تعلمون أنها تعقد بسرعة، وإذا لزم الأمر".

وشدد بيسكوف, بحسب سبوتينك, على أن القرار بشأن هذه الاتصالات يؤخذ حسب الحاجة.

وتاتي هذه التصريحات بعد يوم واحد على استدعاء الحكومة التركية سفيري روسيا وايران بشان ما اسمته انتهاك منطقة خفض التصعيد بادلب جراء تقدم الجيش النظامي في ريف المحافظة..

ولفت بيسكوف إلى أن "المحادثات حول عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري تجري على مستوى الخبراء وعلى الدول الضامنة أن تنهي الاتفاق على قائمة المشاركين".

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

واختتمت الشهر الماضي الجولة الثامنة من محادثات أستانا حول سوريا، والذي شارك فيه بالإضافة إلى ممثلي الدول الضامنة الثلاث، روسيا، تركيا وإيران، وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية المسلحة برئاسة أحمد طعمة.

وانتهت الجولة ببيان الدول الضامنة الذي تضمن عدة بنود أبرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي نهاية شهر كانون الثاني واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام.