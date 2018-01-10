أفادت معلومات متطابقة من عدة مصادر، يوم الأربعاء، أن انفجاراً وقع في مستودع للذخيرة تابع للجيش النظامي في صلنفة بريف اللاذقية.

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وبينت المعلومات ان الانفجار وقع في مستودع الذخيرة بالقرب من محطة البث في منطقة صلنفة بريف اللاذقية.

وتضاربت المعلومات حول الخسائر في صفوف النظامي، حيث قالت بعض المصادر إن 3 قتلى سقطوا جراء الانفجار، بينما قالت مصادر أخرى انه لا معلومات عن اصابات في صفوف العناصر.

ولم تتوضح أسباب الانفجار حتى اللحظة، كما لم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص الواقعة.

ويأتي الانفجار في صلنفة، عقب أيام من تداول أنباء لم يتم تأكيدها عن انفجار في مستودع ذخيرة تابع للجيش النظامي بجبل قاسيون في دمشق.

وسبق لمستودعات ذخيرة تابعة للنظامي أن تعرضت لانفجارات كان بعضها نتيجة غارات اسرائيلية، وأخرى نتيجة هجمات المعارضة المسلحة.

سيريانيوز