استدعت الحكومة التركية, يوم الثلاثاء, سفيري روسيا وإيران للاحتجاج على انتهاك حدود منطقة خفض التصعيد في ريف محافظة إدلب من قبل الجيش النظامي على حدا تعبيرها.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر في وزارة الخارجية التركية ,قولها بأنه تم استدعاء سفيري روسيا وإيران لدى أنقرة احتجاجا على ما أسمته "خرق" مناطق خفض التصعيد في إدلب، من قبل القوات السورية خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف المصدر أن تركيا طلبت من السفيرين حث الحكومة السورية في دمشق على وقف هذا الخرق.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, وجّه اتهامات في وقت سابق من يوم الثلاثاء, إلى الحكومة السورية, باستهداف مقاتلي المعارضة "المعتدلة" تحت غطاء العملية العسكرية ضد مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في محافظة ادلب الشمالية الغربية على الحدود مع تركيا، معتبراً أن ذلك يمكن أن "يقوّض" المحادثات التي تهدف إلى وضع حد للأزمة.

ويشن الجيش النظامي هجوما للسيطرة على الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب ، حيث تفرض "هيئة تحرير الشام" المسلحة السيطرة على مناطق شاسعة هناك , تمكن خلالها من السيطرة على عدة قرى وبلدات ومواصلة ملاحقته لفلول تنظيم "جبهة النصرة".

وأدى التصعيد العسكري بريف ادلب إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي هربا من القصف الجوي والمدفعي والاشتباكات.

وكانت تركيا نشرت، قبل بدء عملية الجيش النظامي، قوات عسكرية تابعة لها في محافظة إدلب لإقامة مراكز مراقبة في إطار "مناطق خفض التوتر".

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي لاتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

سيريانيوز