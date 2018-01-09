القت السلطات اللبنانية، يوم الثلاثاء، القبض على عصابة لسرقة السيارات في بلدة الدامور، بينهم سوريين اثنين.

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وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) ان دورية في مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية تمكنت بعد الرصد والتحريات من توقيف سوري، اعترف بسرقة 6 سيارات من معرض الظريف في الدامور، وذلك بالإشتراك مع آخرين.

وأضافت الوكالة، انه عبر متابعة الدورية لعملها تمكنت من توقيف الشركاء وهم 9 أحدهم سوري الجنسية.

واعترف الموقوفون بالتحقيق بسرقة السيارات الستة، من داخل المعرض بواسطة الكسر والخلع، حيث قام أحدهم ببيع 4 سيارات في احدى بلدات البقاعية، بينما تمكنت شعبة المعلومات من ضبط السيارتين المتبقيتين في بلدة عرمون وحارة الناعمة.

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.