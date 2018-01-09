تعرضت عدة مناطق بريف ادلب, يوم الاثنين, لتصعيد عسكري متواصل, حيث سقط ضحايا بقصف استهدف عدة مناطق, بالتزامن مع تقدم للجيش النظامي في الريف الجنوبي الشرقي, حيث استعاد عدة قرى فيها.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصفا جويا طال بلدات ابو الظهور والمعيصرونة و الجديدة بريف ادلب الشرقي, ماا سفر عن سقوط ضحايا.

واشارت المصادر الى ان غارات شنت على جرجناز والغدفة شرق مدينة معرة النعمان وتل مرديخ والشيخ ادريس وأطراف قرية بابيلا و خان السبل جنوب مدينة سراقب

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان غارات جوية استهدفت مواقع ونقاط تنظيم "جبهة النصرة" في التح ومحيط جرجناز بريف ادلب

واردفت المصادر ان الطيران الحربي استهدفت عدة اليات محملة بالذخيرة لتنظيم "جبهة النصرة" كانت تحاول الهروب من مطار ابو الظهور العسكري ، مما ادى لمقتل واصابة عدد من المسلحين .

ولفتت المصادر الى ان الجيش النظامي واصل مع حلفائه عملياته في ريف ادلب الجنوبي الشرقي , وسيطر على قرى"العوجه - الحردانه - حرملة - وريده - تل العوجه - كراتين صغيره - كراتين كبيره -ربيعه برنان -ام مويلات شمالية - ام ميال" بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

كما سيطر الجيش النظامي, بحسب المصادر على قرى "رسم حميدي - سروج – اسطبلات و خريبة " بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

وكان الجيش النظامي حقق تقدماً في الأيام الأخيرة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي, حيث تمكن من استعادة العشرات من القرى والبلدات ابرزها قرية سنجار, بعد معارك مع فصائل معارضة مسلحة.

وتشهد عدة مناطق بريف ادلب منذ الأيام الماضية تصعيد في عمليات القصف, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى, وسط حركة نزوح من الأهالي هربا من العمليات العسكرية.

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي لاتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.