قال رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري, خلال لقائه الثلاثاء, مسؤولين أمميين في نيويورك, أن عملية "سوتشي" حول سوريا في صيغتها الحالية تهدد بتقويض عملية "جنيف".

وأكد الحريري في تصريحات نشرها موقع الهيئة الالكتروني, على الأخطار التي تمثلها عملية "سوتشي" بصيغتها الحالية، مشيراً إلى أنها "تهدد بتقويض عملية جنيف".

وشدد الحريري على أن "النظام هو من يقف بوجه تقدم العملية السياسية في جنيف"، مشيراً إلى أن "أي عملية موازية لجنيف ستساعد النظام على المضي في إستراتيجيته العسكرية"، منوّهاً لما يحدث في إدلب ومنطقة الغوطة بريف دمشق من " مجازر" بحق المدنيين.

وطالب رئيس الهيئة، المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، "بتقديم المساعدة في تغيير الديناميكية من خلال العمل مع الحلفاء لتقديم الدعم لعملية جنيف والضغط على النظام وحلفائه للتفاوض في جنيف".

وجاء ذلك خلال لقاء وفد هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومساعد الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، وعدداً من سفراء الدول لدى الجمعية العامة ومسؤولي الأمم المتحدة، وذلك خلال الجولة التي يقوم بها وفد الهيئة في نيويورك.

وكان الحريري وصفا مؤخراً, المعلومات الواردة عن مؤتمر" سوتشي" للحوار الوطني السوري, والذي ترعاه روسيا, بأنها "كارثية", معتبراً أن هذا المؤتمر يسحق حق السوريين.

وسبق ان أعربت جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة عن رفضها مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

ومن المقرر ان يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

وفشلت مفاوضات جنيف 8, وعقدت على مرحلتين, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبرعاية اممية, بالتوصل لآي اتفاق أو نتيجة, حيث وصف دي ميستورا هذه الجولة بـ"فرصة مهدرة"، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جولة أخرى الشهر المقبل إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع النظام السوري على المشاركة.

وشهدت الجولة الماضية بمفاوضات جنيف سجالا، بسبب إصرار المعارضة على إقصاء الرئيس السوري، بشار الأسد من أي عملية انتقالية ، في حين أشار رئيس وفد النظام بشار الجعفري، أنه لن ندخل بأي مفاوضات مع المعارضة طالما بيان الرياض 2 قائما.

سيريانيوز