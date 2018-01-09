قالت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الثلاثاء, ان اعتداءات إسرائيل المتكررة على سوريا لن تنجح في حماية عملائها من الإرهابيين, وذلك تعليقاً على استهداف الطيران الإسرائيلي منطق القطيفة بريف دمشق.

واشارت الخارجية, في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية بالصواريخ على سوريا, الى ان "الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سوريا لن تنجح في حماية شركاء اسرائيل وعملائها من التنظيمات الارهابية وفي مقدمتها "داعش" و "النصرة".

وأضاف البيان ان "الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد النهج العدواني الخطير الذي يتبعه كيان الاحتلال الإسرائيلي لتفجير المنطقة وزيادة تعقيد الاوضاع التي تمر بها خدمة لأغراض اسرائيل في دعم الارهاب وادامة احتلالها للأراضي العربية".

و استهدف الطيران الاسرائيلي, صباح الثلاثاء, مواقع للجيش النظامي في منطقة القطيفة بريف دمشق, لكن قيادة الجيش أعلنت التصدي لهذه الهجمات.

وجاءت الحادثة بعد تعرض موقعا للجيش النظامي في 5 الشهر الماضي في منطقة جمرايا في ريف دمشق لقصف اسرائيلي.

واستهدف الطيران الاسرائيلي مؤخرا عدة اهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.

يشار الى ان إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين اسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.