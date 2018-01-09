واصل الجيش النظامي ,يوم الثلاثاء, عملياته العسكرية ضد تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في ريف حماه الشمالي والشرقي, حيث تمكّن من استعادة السيطرة على بلدة الرهجان و قرية الشاكوسية .

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر عسكري ,قوله بأن "وحدات من الجيش استعادت السيطرة على بلدة الرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي ".

وبيّن المصدر أن "وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تابعت عملياتها العسكرية في ملاحقة فلول تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي الشرقي واستعادت السيطرة على قرية الشاكوسية ".

وكان الجيش تمكن في الأيام الأخيرة من استعادة السيطرة على بلدات وقرى عطشان والحمدانية والسلومية وأبو عمر والناصرية , وعدد من التلال الإستراتيجية الحاكمة في ريف حماه الشمالي.

وشهدت عدة مناطق في ريف حماة الشرقي والشمالي هجوما شنته القوات النظامية مع القصف العنيف والمكثف على المنطقة، إذ تسعى قوات النظام للسيطرة على الريف الشرقي والوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب.

وتنتشر في عدد من قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي مسلحين تابعين لتنظيم "جبهة النصرة" ومجموعات مقاتلة أخرى..

سيريانيوز