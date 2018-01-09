سقط ضحايا, يوم الثلاثاء, جراء سقوط قذائف على منطقتي القصاع وباب توما بمدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "شخصين قتلا وأصيب 14 مدنيا بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة بالقذائف حي باب توما".

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان اكثر من 5 قذائف هاون توزعت على حيي باب توما والقصاع بدمشق اسفر عن اصابة 5 اشخاص بجروح.

واشارت المصادر الى سقوط قذيفة هاون في محيط باب شرقي بدمشق.

وجاء ذلك بعد يوم على اصابة امرأة نتيجة سقوط قذيفتين على باب توما, بالتزامن مع قذائف اخرى سقطت على مناطق دمشق كالاحدعشرية قرب الزبلطاني ومحيط مستشفى ابن سينا و الحي السكني في الكبّاس ومحيط سجن عدرا في مخيم الوافدين بريفها.

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .