أكدت واشنطن، دعمها وحدة التراب السوري، ومواصلة عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.

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ونقلت وكالة (الأناضول) يوم الاثنين، عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، لم تسمه القول "ندعم وحدة التراب السوري، وقيام دولة سوريا موحدة، ديمقراطية تتمتع فيها كافة الطوائف بحقوقها، ونطالب كافة الجماعات فيها بالتضامن والتحرك المشترك".

وجاء تصريح المسؤول الأمريكي، رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة ستعترف باستقلال المناطق التي يسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" في الشمال السوري.

وتابع المسؤول الأمريكي ان "الشعب السوري سيدعم مستقبل بلاده بواسطة عملية الانتقال السياسي، والانتخابات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254(كانون أول 2015)".

وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن في 2015، على بدء محادثات السلام بسوريا في كانون ثاني 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, أعلن في تشرين الأول الماضي, "الولايات المتحدة تريد سوريا كاملة وموحدة لا دور لبشار الأسد في حكمها".

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان "استمرار، عمل قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، في سوريا".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "النظام السوري، ليس بقوة قادرة على محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وجاء تصريح الخارجية الأمريكية، رغم تراجع حاد في المساحات التي يسيطر عليها "داعش" في كل من سوريا والعراق، بعد خسارته أهم معاقله الرئيسية.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، يشن هجمات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق منذ العام 2014.

سيريانيوز