الذهب يواصل انخفاضه .. والغرام يسجل 17300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الثلاثاء، انخفاضه ليبلغ 17300 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17300 ليرة للمبيع، وبـ17200 ليرة للشراء. كما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ14830 ليرة للمبيع، وبـ14730 ليرة للشراء, وكان سعر الذهب سجل 17400 ليرة بانخفاض بقيمة 100 ليرة عن آخر سعر بلغه. سيريانيوز

2018-01-09 08:32:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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