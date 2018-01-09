تعرضت مواقع للجيش النظامي, صباح الثلاثاء, ل 3 اعتداءات من الطيران الإسرائيلي, لكن قيادة الجيش أعلنت التصدي لهذه الهجمات.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضحت قيادة الجيش, في بيان لها, نشرته وكالة (سانا), أن "الطيران الإسرائيلي قام بإطلاق عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق حيث تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى الطائرات".

وأضاف البيان ان "الطيران الإسرائيلي جدد عدوانه بإطلاق صاروخين أرض / أرض من منطقة الجولان المحتل تصدت لهما وسائط دفاعنا الجوي وأسقطتهما".

واشار البيان الى ان "الطيران الاسرائيلي عاود عدوانه بإطلاق 4 صواريخ من منطقة طبريا داخل الأراضي المحتلة حيث تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخاً وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وجاءت الحادثة بعد تعرض موقعا للجيش النظامي في 5 الشهر الماضي في منطقة جمرايا في ريف دمشق لقصف اسرائيلي.

واستهدف الطيران الاسرائيلي مؤخرا عدة اهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.

يشار الى ان إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين اسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.